В Египте вырастет стоимость визы почти в 2 раза
Автор:Редакция news.by
Президент Арабской Республики одобрил повышение цен на визы в страну. С 1 января 2026 года цена на визу в Египет повышается почти вдвое - с 25 до 45 долларов.
Кроме того, на документе теперь будут печатать фото владельца. Ранее эту поправку предложил местный МИД, а Палата представителей одобрила.
Правительство обещает направить деньги на развитие зданий и земель, необходимых для работы штаб-квартир дипломатических миссий, а также посольств и консульств Египта за рубежом.
Ранее в туристической индустрии Египта на нововведение отреагировали негативно: из-за этой поправки местный турсектор может ощутимо просесть.