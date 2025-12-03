В Египте вырастет стоимость визы почти в 2 раза

Президент Арабской Республики одобрил повышение цен на визы в страну. С 1 января 2026 года цена на визу в Египет повышается почти вдвое - с 25 до 45 долларов.

Кроме того, на документе теперь будут печатать фото владельца. Ранее эту поправку предложил местный МИД, а Палата представителей одобрила.

Правительство обещает направить деньги на развитие зданий и земель, необходимых для работы штаб-квартир дипломатических миссий, а также посольств и консульств Египта за рубежом.