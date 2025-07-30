В ЕС фиксируется снижение интереса к электромобилям

Европейский союз первый раз с 2015 года зафиксировал снижение доли электромобилей в общем количестве новых машин в объединении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные анализа Евростата.

"В 2024 году в ЕС было зарегистрировано 1,45 млн новых электромобилей, работающих только на аккумуляторах, что на 6,1 % меньше, чем в 2023 году (1,55 млн)", - отмечается в сообщении статистического ведомства. Это стало первым снижением с 2015 года, когда Евростат начал вести такую статистику. До этого количество электромобилей росло в среднем на 58 % в год.

В результате доля регистраций электромобилей в 2024 году снизилась на 1 процентный пункт - до 13,6 % всех регистраций новых машин в ЕС. Эта доля оставалась ниже 1 % до 2018 года, но в последние годы заметно росла: до 5,3 % в 2020 году, 9 % в 2021 году, 12,1 % в 2022 году и 14,6 % в 2023 году.

Наибольшая доля электромобилей среди новых зарегистрированных автомобилей была зафиксирована в Дании (51,3 %), на Мальте (37,7 %) и в Швеции (34,9 %). Наименьшая же доля зарегистрирована в Хорватии (1,8 %), Словакии (2,4 %) и Польше (3 %).