В ЕС могут увеличить туристический налог ради погашения долга после COVID-19

В Европейском союзе предложили повысить туристический налог для зарубежных путешественников, включая граждан Великобритании и США, чтобы погасить часть общего долга, который составляет 350 млрд евро, образовавшегося во время пандемии COVID-19. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на издание Politico.

"Похоже, что существует возможность постепенного увеличения платы (за туристические поездки), что усилит долгосрочный потенциал доходов", - говорится в служебной записке, с которой ознакомилось издание.

Politico отмечает, что потенциальный новый сбор особенно ударит по британским туристам, которые и так сталкиваются с дополнительными ограничениями на въезд в Европу из-за Brexit.

По словам нескольких дипломатов, повышение туристического сбора является одной из самых популярных тем, которые будут обсуждаться на заседании ЕК по бюджету 16 июля. Другой представитель ЕК заявил газете, что рассматривается "возможная корректировка сбора" с учетом инфляции. Изданию стало известно, что Германия раскритиковала этот шаг, заявив, что он может помешать поездкам в Европу.

Хотя эту идею политически легко реализовать, она, скорее всего, принесет менее 1 млрд евро в год, а это "капля в море по сравнению с ежегодными выплатами ЕС по долгам в размере 25-30 млрд евро".