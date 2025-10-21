3.68 BYN
В ЕС призвали прекратить конфликт в Украине на текущей линии фронта
Автор:Редакция news.by
Лидеры Европы призвали прекратить конфликт в Украине на текущей линии фронта. Под призывом подписались главы Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также Еврокомиссии и Евросовета.
В заявлении говорится: "Решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров".
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому о необходимости завершить конфликт по текущей линии фронта.