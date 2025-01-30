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В ЕС заявили об угрозе европейскому сельскому хозяйству из-за пошлин на удобрения из Беларуси и РФ
6 часов назад
Европа
фермеры
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Европа
фермеры
удобрения