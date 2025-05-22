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В Эстонии планируют построить первую АЭС
В Эстонии всерьез озаботились созданием у себя атомной энергетики. Власти планируют построить первую АЭС в стране к 2035 году.
Мера вынужденная. С одной стороны, эстонцы под давлением ЕС постепенно закрывают сланцевую отрасль, с другой - поставлена задача выйти из энергосоединения с Беларусью и Россией. Таким образом государство ставит себя в зависимость от поставок электричества из ЕС.
Планы эстонцев вызывают зависть у других прибалтов, в частности, литовцев, которые собственную атомную энергетику успешно похоронили. Однако просьбы Вильнюса взять их в атомный проект в Таллине отвергли.