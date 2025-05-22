В Эстонии планируют построить первую АЭС

В Эстонии всерьез озаботились созданием у себя атомной энергетики. Власти планируют построить первую АЭС в стране к 2035 году.

Мера вынужденная. С одной стороны, эстонцы под давлением ЕС постепенно закрывают сланцевую отрасль, с другой - поставлена задача выйти из энергосоединения с Беларусью и Россией. Таким образом государство ставит себя в зависимость от поставок электричества из ЕС.