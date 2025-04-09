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В Эстонии приняли закон, обязывающий разорвать связи с Русской православной церковью
Рийгикогу (парламент) Эстонии принял инициированный правительством закон о внесении изменений в закон о церквях и приходах, который в числе прочего требует от Эстонской православной христианской церкви разрыва связи с Русской православной церковью, сообщают эстонские СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.
Закон поддержали 60 депутатов, против выступили 13, передает пресс-служба Рийгикогу. Всего на месте было 89 депутатов, из которых 16 человек не проголосовали.
По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, законопроект уточняет правила управления религиозными объединениями и ограничивает их экономические связи с любыми религиозными структурами, связанными с государствами, которые Эстония считает враждебными.
Церквям, приходам и монастырям, которым необходимо привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с законом, предоставляется переходный период в два месяца.
Теперь законопроект будет передан в президентскую канцелярию.