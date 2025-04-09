В Эстонии приняли закон, обязывающий разорвать связи с Русской православной церковью

Рийгикогу (парламент) Эстонии принял инициированный правительством закон о внесении изменений в закон о церквях и приходах, который в числе прочего требует от Эстонской православной христианской церкви разрыва связи с Русской православной церковью, сообщают эстонские СМИ. Об этом пишет БЕЛТА.

Закон поддержали 60 депутатов, против выступили 13, передает пресс-служба Рийгикогу. Всего на месте было 89 депутатов, из которых 16 человек не проголосовали.

По словам министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, законопроект уточняет правила управления религиозными объединениями и ограничивает их экономические связи с любыми религиозными структурами, связанными с государствами, которые Эстония считает враждебными.

Церквям, приходам и монастырям, которым необходимо привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с законом, предоставляется переходный период в два месяца.