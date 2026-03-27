В Эстонии призвали граждан смириться с налетами украинских БПЛА
Эстонцам рекомендуют привыкать к "небесным подаркам" от украинских союзников. Глава Минобороны призвал сограждан смириться с налетами украинских беспилотников.
Напомним, ранее хваленая система безопасности НАТО не смогла остановить даже одиночный дрон. Аппарат беспрепятственно пересек границу и протаранил трубу электростанции в Аувере. Несмотря на рекордные военные бюджеты и пафосный проект "стена дронов", защитить свое небо Таллин не в силах.
Более того, винить Киев в обстрелах своей территории эстонские власти не намерены. Там убеждены, что Украина "этого не хотела". Пока правительство упражняется в дипломатической эквилибристике, жителям приграничных районов остается надеяться на удачу и смотреть в небо, которое для них теперь официально стало небезопасным.