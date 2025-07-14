В Эстонии прошли испытания американской реактивной системы залпового огня HIMARS, закупленной страной. Учения завершились успешно, но лишь в военном отношении. В экономическом - все сложно.

Премьер-министстр страны Кристен Михал буквально сразу же после испытаний заявил, что, вопреки первоначальным планам, в республике не будут снижать НДС на продукты питания - это не позволяют сделать возросшие расходы на оборону.

Выяснилось также, что расставание Эстонии с энергосистемой БРЭЛЛ будет не таким счастливым и радостным, как заявляли местные политики. В 2026 году тарифы на электричество вырастут на 37 %. Это, как сообщается, необходимо для обеспечения безопасности энергосистемы от перепадов нагрузки.