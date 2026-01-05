Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Эстонии растет число магазинных краж

Количество магазинных краж в Эстонии неустанно растет. Общий ущерб от воровства в 2025 году увеличился на 20 %.

При этом лишь 15 % задержанных шли на дело умышленно, остальные кражи совершаются случайными нарушителями. Это подростки, пенсионеры или семьи с детьми. Чаще всего они крадут недорогие товары для личного пользования: продукты питания или косметику. При этом средняя сумма кражи 30 евро.

На фоне роста краж магазины усиливают меры безопасности - устанавливают больше камер и защитных элементов даже на недорогих товарах.

В миреЕвропа

Эстониянарушение законакража