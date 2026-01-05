3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
В Эстонии растет число магазинных краж
Автор:Редакция news.by
Количество магазинных краж в Эстонии неустанно растет. Общий ущерб от воровства в 2025 году увеличился на 20 %.
При этом лишь 15 % задержанных шли на дело умышленно, остальные кражи совершаются случайными нарушителями. Это подростки, пенсионеры или семьи с детьми. Чаще всего они крадут недорогие товары для личного пользования: продукты питания или косметику. При этом средняя сумма кражи 30 евро.
На фоне роста краж магазины усиливают меры безопасности - устанавливают больше камер и защитных элементов даже на недорогих товарах.