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В Европе 13 января стартуют крупнейшие военные учения НАТО

В Европе 13 января стартуют крупнейшие в 2025 году военные учения НАТО Steadfast Dart.

В маневрах будут задействованы свыше 10 тыс. военнослужащих из 9 стран, 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов и свыше 1,5 тыс. единиц военной техники.

Цель учений - показать способность альянса оперативно реагировать и обороняться в ответ на действия потенциального противника, в том числе и России. Для НАТО эта страна - главная угроза безопасности.

Дебют новых учений - развертывание так называемых Сил реагирования альянса, созданных в июле 2024 года. Заявляется, что эти соединения способны проводить операции в сложнейших условиях "на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе".

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