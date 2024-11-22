В Европе 13 января стартуют крупнейшие военные учения НАТО

В Европе 13 января стартуют крупнейшие в 2025 году военные учения НАТО Steadfast Dart.

В маневрах будут задействованы свыше 10 тыс. военнослужащих из 9 стран, 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов и свыше 1,5 тыс. единиц военной техники.

Цель учений - показать способность альянса оперативно реагировать и обороняться в ответ на действия потенциального противника, в том числе и России. Для НАТО эта страна - главная угроза безопасности.