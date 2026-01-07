Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Европе 6 человек стали жертвами суровой погоды

По меньшей мере 6 человек стали жертвами суровых погодных условий в Европе.

Так, во Франции из-за сильных снегопадов в аэропорту "Шарль-де-Голль" отменили около 40 % рейсов. Грузовики и школьный транспорт не ходят из-за снега и гололеда, ограничения затронули весь Парижский регион.

Подобная ситуация и в Нидерландах. Там полностью нарушена логистика: сотни рейсов отменены, не ходят автобусы и поезда.

Метели бушуют также в странах Скандинавии и на Балканах. Предупреждения о непогоде действуют в Великобритании, Шотландии и Северной Ирландии. По данным, к выходным в Старом Свете похолодает еще больше, температура может опуститься на 15 градусов ниже климатической нормы.

