В Европе 6 человек стали жертвами суровой погоды

По меньшей мере 6 человек стали жертвами суровых погодных условий в Европе.

Так, во Франции из-за сильных снегопадов в аэропорту "Шарль-де-Голль" отменили около 40 % рейсов. Грузовики и школьный транспорт не ходят из-за снега и гололеда, ограничения затронули весь Парижский регион.

Подобная ситуация и в Нидерландах. Там полностью нарушена логистика: сотни рейсов отменены, не ходят автобусы и поезда.