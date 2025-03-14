В Европе зафиксировали наибольшее количество случаев заболевания корью с 1997 года

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) зафиксировали, что в 2024 году количество случаев заболевания корью в Европе резко возросло и достигло самого высокого значения с 1997 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на опубликованный доклад.

"Корь вернулась, и это тревожный сигнал. Без высоких показателей вакцинации нет безопасности здоровья", - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Анализ, проведенный ВОЗ и ЮНИСЕФ, показал, что число случаев кори, зарегистрированных в Европейском регионе, достигло 127 352 в 2024 году, что вдвое превышает зарегистрированное число за 2023 год. В докладе говорится, что 40 % заболевших корью в регионе составили дети младше 5 лет, а в 2023 году полмиллиона детей пропустили первую дозу вакцины против кори, которая вводится в рамках программы плановой иммунизации.

"За последние два года число случаев заболевания корью в Европе резко возросло, что указывает на пробелы в иммунизации. Чтобы защитить детей от этого опасного для жизни и инвалидизирующего заболевания, правительствам стран необходимо принять срочные меры, включая обеспечение стабильных инвестиций в медицинские кадры", - заявила директор Регионального офиса ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина де Доминичис.

В докладе говорится, что на Европейский регион приходится треть всех случаев кори в мире в 2024 году. Охват иммунизацией в большинстве стран региона упал "ниже рекомендуемого уровня коллективного иммунитета, который составляет уровень вакцинации 95 % или выше". В докладе отмечается, что показатели вакцинации во многих странах еще не вернулись к уровню до COVID, что повышает риск дальнейших вспышек.

Острая ситуация сложилась в Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Румынии, где, как говорится в докладе, в 2023 году менее 80 % детей, имеющих право на вакцинацию, были вакцинированы против кори. В нем подчеркивается, что вакцинация остается "лучшей линией защиты от вируса", и утверждается, что вакцинированный человек, подвергшийся воздействию кори, имеет по меньшей мере 97 % шансов не заразиться.