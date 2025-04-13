В Финляндии бастуют полицейские и работники тюрем - страна замерла в ожидании

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В Финляндии в регионе Западная Уусимаа проходит первая за почти 50 лет двухдневная забастовка полицейских, сообщает финская телерадиовещательная компанию Yle.

15 и 16 апреля в регионе будут закрыты все полицейские участки, включая главное отделение полиции в Эспоо. Нельзя будет подать заявления о правонарушениях, на предоставление убежища или временной защиты. Также будут закрыты пункты находок, приостановлена выдача лицензий и разрешений, отменяются записи на прием, назначенные на 15 и 16 апреля. В срочных случаях гражданам предлагают обращаться в полицейские участки, расположенные в других регионах.

Электронные услуги будут функционировать в обычном режиме. Например, заявить о преступлении можно будет онлайн. Однако обработка заявлений и сообщений о правонарушениях начнется только после окончания забастовки.

Помимо полиции в забастовке участвуют и работники тюрем. Задачи по охране здоровья и питания заключенных выполняются, однако все остальные работы приостановлены.

В последний раз полиция проводила акцию протеста в 1976 году. Причиной нынешней двухдневной забастовки являются застопорившиеся переговоры о заработной плате, которые затрагивают примерно 80 тыс. работников.

Конфликт разгорелся после того, как 7 марта Управление по делам работодателей правительства (VTML) заморозило переговоры по коллективному договору. Предложение национального примирителя, озвученное 13 апреля, профсоюзы отвергли, так как предложенное повышение зарплат оказалось ниже ожидаемого.