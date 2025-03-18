В Финляндии обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar снова пытаются продать

В Финляндии обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar, которая расположена примерно в 1 км от крупнейшего по пассажиропотоку и ближайшего к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа", снова пытаются продать. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телерадиовещатель Yle.

"Поступили новые предложения о покупке обанкротившейся аутлет-деревни Zsar, расположенной в Виролахти", - говорится в материале телерадиовещателя.

Адвокат Матти Маннер, занимающийся банкротством объекта, слова которого приводит Yle, заявил, что суммы предложений о покупке пока не разглашаются, а переговоры ведутся "с несколькими покупателями".

Разорившуюся аутлет-деревню вблизи российской границы не могут продать уже более 2 лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тыс. евро, но сделка о продаже так и не состоялась.

Владельцы Zsar Outlet Village подали заявление о банкротстве в конце 2022 года. Торговое предприятие было открыто в конце 2018 года и было рассчитано на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако примерно спустя полгода из-за пандемии коронавируса и в связи с ограничениями на границе предприятие было вынуждено закрыться.