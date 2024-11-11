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В Финляндии работники 400 предприятий сферы технологий добиваются повышения зарплат
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Судо- и станкостроение, торговый дом, АПК - перспективы в сотрудничестве с Нижегородской областью
Президент Беларуси установил порядок участия представителей страны в международных мероприятиях
Президент Беларуси помиловал 29 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности
Лукашенко предложил создать в Нижегородской области торговый дом для продажи белорусской продукции
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