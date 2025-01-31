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В Финляндии школьника с российским гражданством не пустили на экскурсию на АЭС
В Финляндии сочли "угрозой нацбезопасности" российского школьника, сообщают местные СМИ.
Мальчика с двойным гражданством не пустили на экскурсию на атомную электростанцию. По словам руководства АЭС, россиянам и белорусам нельзя посещать территорию ядерного объекта из-за оценки рисков в области корпоративной безопасности.
Мать школьника назвала это проявлением расизма. А в полиции уточнили, что правоохранительные органы не выдавали каких-либо инструкций по ограничению посещения объектов для лиц с двойным гражданством.