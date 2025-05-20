В Финляндии три ученика получили ранения в результате нападения в школе

В школе в финском муниципалитете Пирккала произошло нападение с ножом. В результате инцидента три ученика получили ранения, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на финскую газету Iltalehti.

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По имеющимся данным, непосредственной угрозы их жизням нет.