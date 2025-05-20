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В Финляндии три ученика получили ранения в результате нападения в школе

В Финляндии три ученика получили ранения в результате нападения в школе

В школе в финском муниципалитете Пирккала произошло нападение с ножом. В результате инцидента три ученика получили ранения, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на финскую газету Iltalehti.

Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По имеющимся данным, непосредственной угрозы их жизням нет.

Отмечается, что 16-летний подозреваемый также является учеником этой школы, его задержали. По предварительной информации, он планировал нападение около полугода. Проводится расследование случившегося.

Финляндия