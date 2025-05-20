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В Финляндии три ученика получили ранения в результате нападения в школе
В Финляндии три ученика получили ранения в результате нападения в школеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7d7fd4-9676-4d9a-b7e1-beb385ea2085/conversions/ee3f6ab6-004c-43c8-a268-7dccce32119e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7d7fd4-9676-4d9a-b7e1-beb385ea2085/conversions/ee3f6ab6-004c-43c8-a268-7dccce32119e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7d7fd4-9676-4d9a-b7e1-beb385ea2085/conversions/ee3f6ab6-004c-43c8-a268-7dccce32119e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b7d7fd4-9676-4d9a-b7e1-beb385ea2085/conversions/ee3f6ab6-004c-43c8-a268-7dccce32119e-xl-___webp_1920.webp 1920w
В школе в финском муниципалитете Пирккала произошло нападение с ножом. В результате инцидента три ученика получили ранения, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на финскую газету Iltalehti.
Пострадавшие доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По имеющимся данным, непосредственной угрозы их жизням нет.
Отмечается, что 16-летний подозреваемый также является учеником этой школы, его задержали. По предварительной информации, он планировал нападение около полугода. Проводится расследование случившегося.