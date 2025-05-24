В Финляндии возводят забор на границе с Россией

Когда-то нейтральная Финляндия теперь идет по пути военной эскалации и разрыва связей с соседями. В стране завершено строительство первых 35 км забора на границе с Россией, сообщают СМИ со ссылкой на пограничную службу североевропейской страны.

Заграждение состоит из металлических перил высотой 3,5 м с метровым рулоном колючей проволоки сверху. Оно оснащено камерами, датчиками, громкоговорителями и освещением. В оправдание финская сторона заявляет, что цель ограждения - предотвращение нелегальной миграции. Всего планируется построить 200 км забора к 2026 году.