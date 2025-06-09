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В Финском заливе пройдут учения НАТО

Военно-морские силы Финляндии готовятся в июне принять участие в учениях НАТО.

Будет проведена проверка применения морских беспилотных систем в условиях финского побережья. В частности, будет отрабатываться защита портовых территорий и критически важной подводной инфраструктуры.

Отмечается, что подобные операции помогут в разработке военных систем, подходящих для условий Балтийского моря. Точных дат проведения учений названо не было.

Финский заливНАТОучения