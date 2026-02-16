3.72 BYN
В ФРГ могут повысить пенсионный возраст до 70 лет
Автор:Редакция news.by
В Германии допускают повышение пенсионного возраста до 70 лет. По информации Bild, 13 экспертов пенсионной комиссии при Минтруда в ближайшее время рассмотрят способы реализации такого плана.
В частности, планируется рассмотреть размер отчислений при досрочном выходе на заслуженный отдых и возможные стимулы для более продолжительной трудовой деятельности.
Впрочем, эксперты признают, что это не решит главную проблему: в Германии все больше пенсионеров и все меньше работающих.
Канцлер Фридрих Мерц на фоне критической ситуации в экономике ранее призвал немцев больше работать. Эти высказывания вызвали волну недовольства в обществе, а профсоюзы пригрозили властям массовыми протестами.