В ФРГ школьники протестуют против всеобщей воинской повинности
Автор:Редакция news.by
По всей Германии прокатилась забастовка учащихся средней и высшей школы. На улицы Берлина, Потсдама, Бонна и десятков других городов страны вышли тысячи школьников и студентов.
Все они протестовали против всеобщей воинской повинности, которую власти угрожают сделать обязательной, в том числе и для женщин. Главным лозунгом стал: "Смерть не входит в образовательный курс!"
Общенациональная забастовка стала реакцией на вербовочные визиты в школы военных. По всей стране с учащимися проводят беседы, предлагая идти в армию и обещая блестящую карьеру. При этом правительство намерено ввести обязательный призыв, поскольку комплектация армии в последнее время затруднена.