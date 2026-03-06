Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В ФРГ школьники протестуют против всеобщей воинской повинности

По всей Германии прокатилась забастовка учащихся средней и высшей школы. На улицы Берлина, Потсдама, Бонна и десятков других городов страны вышли тысячи школьников и студентов.

Все они протестовали против всеобщей воинской повинности, которую власти угрожают сделать обязательной, в том числе и для женщин. Главным лозунгом стал: "Смерть не входит в образовательный курс!"

Общенациональная забастовка стала реакцией на вербовочные визиты в школы военных. По всей стране с учащимися проводят беседы, предлагая идти в армию и обещая блестящую карьеру. При этом правительство намерено ввести обязательный призыв, поскольку комплектация армии в последнее время затруднена.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Германияпротесты в Европе