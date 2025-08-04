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В Гагаузии более 7 тыс. человек собрались на митинг в поддержку Гуцул
Более 7 тыс. жителей Гагаузии участвовали в митинге в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая до сих пор остается под домашним арестом. Об этом сообщил лидер партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу, информирует РИА Новости.
3 августа в административном центре Гагаузской автономии Молдовы - в городе Комрат - прошел митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул. Советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускала в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг. Из-за этого сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. На митинге была принята резолюция в поддержку Гуцул и возврата полномочий Гагаузской автономии.
"Более 7 тыс. человек собрались на центральной площади. Люди пришли не по указке и не из-под палки. Они пришли по зову сердца, чтобы выразить поддержку законно избранному башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул. Несмотря на давление, несмотря на препятствия со стороны полиции, несмотря на провокации со стороны подвластных журналистов, митинг состоялся. Это был мощный, мирный и принципиальный голос в защиту справедливости, автономии и демократии", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.