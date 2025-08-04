В Гагаузии более 7 тыс. человек собрались на митинг в поддержку Гуцул

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Более 7 тыс. жителей Гагаузии участвовали в митинге в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая до сих пор остается под домашним арестом. Об этом сообщил лидер партии "Шанс" (входит в оппозиционный блок "Победа") Алексей Лунгу, информирует РИА Новости.

3 августа в административном центре Гагаузской автономии Молдовы - в городе Комрат - прошел митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул. Советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускала в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг. Из-за этого сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. На митинге была принята резолюция в поддержку Гуцул и возврата полномочий Гагаузской автономии.