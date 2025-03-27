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В Гагаузии начались протесты после задержания Евгении Гуцул
Задержание главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул привело к росту недовольства гагаузов, в регионе начинаются волнения, заявил председатель территориальной организации блока "Победа" в городе Комрат Василий Новак. Об этом пишет РИА Новости.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.
"У нас в Гагаузии происходит много волнений, люди начинают подниматься, они недовольны действиями центральных властей. Люди массово собирают подписи, обращаются к мэрам, к членам местных советов, чтобы они провели спецзадания и донесли сообщение о своем недовольстве до президента, до премьера. Не знаю, какой будет реакция Кишинева, но в Гагаузии начинаются очень большие волнения", - заявил Новак.