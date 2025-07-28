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В Гане зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
Автор:Редакция news.by
В Гане зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьянnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e59f58a-d202-4e8a-b4eb-e34686c484ef/conversions/bf942d30-db14-404c-a9c4-e32ae7f5e832-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e59f58a-d202-4e8a-b4eb-e34686c484ef/conversions/bf942d30-db14-404c-a9c4-e32ae7f5e832-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e59f58a-d202-4e8a-b4eb-e34686c484ef/conversions/bf942d30-db14-404c-a9c4-e32ae7f5e832-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e59f58a-d202-4e8a-b4eb-e34686c484ef/conversions/bf942d30-db14-404c-a9c4-e32ae7f5e832-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Гане подтвердили первую смерть от оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Modern Ghana .
"Гана подтвердила первый связанный с оспой обезьян случай смерти с начала вспышки в мае 2025 года", - пишет портал.
Modern Ghana отмечает, что всего в Гане было зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 145 человек вылечились. Случаи болезни были зарегистрированы в 14 из 16 регионов страны.
Министр здравоохранения Ганы Квабена Минтах Акандох заявил агентству Франс Пресс, что ситуация с распространением оспы обезьян в стране находится под контролем.