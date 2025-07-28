В Гане зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

В Гане подтвердили первую смерть от оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Modern Ghana .

"Гана подтвердила первый связанный с оспой обезьян случай смерти с начала вспышки в мае 2025 года", - пишет портал.

Modern Ghana отмечает, что всего в Гане было зафиксировано 257 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, 145 человек вылечились. Случаи болезни были зарегистрированы в 14 из 16 регионов страны.