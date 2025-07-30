В Газе цена на сахар достигла 100 долларов за килограмм

Цена за килограмм сахара в секторе Газа на фоне тяжелого гуманитарного кризиса выросла до 100 долларов, рассказал представитель совета племен полуэксклава Хаиль Абу аль-Хуссайн. Об этом пишет РИА Новости.

"Из-за войны люди вынуждены жить на улице и в палаточных городках. Килограмм сахара, если он вообще будет в наличии, стал стоить 100 долларов. Основных продуктов питания попросту нет – люди вынуждены в буквальном смысле набрасываться на колонны с гуманитарной помощью", - сказал он.