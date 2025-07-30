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В Газе цена на сахар достигла 100 долларов за килограмм
Цена за килограмм сахара в секторе Газа на фоне тяжелого гуманитарного кризиса выросла до 100 долларов, рассказал представитель совета племен полуэксклава Хаиль Абу аль-Хуссайн. Об этом пишет РИА Новости.
"Из-за войны люди вынуждены жить на улице и в палаточных городках. Килограмм сахара, если он вообще будет в наличии, стал стоить 100 долларов. Основных продуктов питания попросту нет – люди вынуждены в буквальном смысле набрасываться на колонны с гуманитарной помощью", - сказал он.
По информации телеканала Al Qahera News, со среды на территорию Газы заехала четвертая египетская гуманитарная колонна. За последние дни страна доставила в сектор по меньшей мере пять тысяч тонн груза, который включает в себя продовольствие, предметы первой необходимости и медицинские принадлежности. В то же время представители гуманитарных организаций указывают на невозможность нормально распределять эту помощь среди населения в условиях продолжающегося конфликта.