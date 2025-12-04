В Германии готовятся к акциям протеста против призыва в армию

Протесты могут вспыхнуть в крупных городах после 5 декабря. Именно в этот день депутаты бундестага и собираются голосовать по законопроекту "О модернизации военной службы".

Сначала призыв предполагали сделать "добровольным". Но согласно опросам, 7 % немцев в возрасте от 18 до 25 лет готовы служить в армии. Поэтому в обществе есть опасения, что призыв сделают обязательным. За него выступает коалиция партий ХДС-ХСС и СД-ПГ. Против же этой системы целый ряд политических сил, включая "Левых", АдГ и "Блок Сары Вагенкнехт".