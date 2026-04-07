В Германии на антивоенные пасхальные марши вышли десятки тысяч человек

Десятки тысяч человек вышли на антивоенные пасхальные марши по всей Германии. Марафон шествий завершился накануне.

Немецкие сторонники мира видят серьезную проблему не только в самих военных конфликтах, но и в действиях правительства Германии. Люди выступают против угрозы милитаризации немецкой экономики, введения в Германии обязательной военной службы, а также ядерных амбиций руководства страны.

СМИ отмечают, что на маршах в 2026 году было много молодых людей, обеспокоенных планами правительства вернуть обязательный призыв в армию.

Принятый в конце 2025 года новый закон о военной службе вызвал масштабные протесты среди немецких студентов и учащихся школ. Буквально на днях выяснилось, что закон предусматривает еще и ограничения на выезд из страны для потенциальных призывников.

Школьники выступают решительно против и даже создали собственную антивоенную инициативу.