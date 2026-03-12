В Германии намерены призывать 70-летних резервистов

В Германии по инициативе минобороны рассматривается возможность увеличения максимального мобилизационного возраста для резервистов до 70 лет.

Властям не удается набрать достаточное количество рекрутов. В армию не идут технические специалисты, способные управляться с самолетами, танками и системами ПВО: единственная возможность справиться с кадровым дефицитом - ставить под ружье стариков.

Правда, для этого необходимо внести поправки в конституцию, которая ограничивает максимальный возраст резервистов и пенсионный возраст вообще.