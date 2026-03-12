3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В Германии намерены призывать 70-летних резервистов
Автор:Редакция news.by
В Германии по инициативе минобороны рассматривается возможность увеличения максимального мобилизационного возраста для резервистов до 70 лет.
Властям не удается набрать достаточное количество рекрутов. В армию не идут технические специалисты, способные управляться с самолетами, танками и системами ПВО: единственная возможность справиться с кадровым дефицитом - ставить под ружье стариков.
Правда, для этого необходимо внести поправки в конституцию, которая ограничивает максимальный возраст резервистов и пенсионный возраст вообще.
Дело это непростое, но немецкие военные не пасуют перед трудностями: в общем, человек с клюкой и скрюченный артритом станет в немецких казармах привычным явлением.