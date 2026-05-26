В Германии обсуждают досрочную отставку канцлера Мерца через вотум недоверия

В Германии разгорается серьезный политический кризис. Как сообщает Bild, внутри коалиции и в собственной партии Мерца тайно обсуждают его досрочную замену на посту канцлера.

Растущее недовольство вызывают исторически низкие рейтинги кабинета, отсутствие обещанных реформ и затяжные внутренние споры.

По информации журналистов, сместить Мерца планируют по проверенному сценарию - через конструктивный вотум недоверия в бундестаге.

Данный конституционный механизм позволяет депутатам отправить канцлера в отставку без проведения всеобщих выборов, если большинство выберет нового главу правительства.

