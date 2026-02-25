3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
В Германии объявлена всеобщая забастовка 27-28 февраля
Автор:Редакция news.by
Пока Запад тратится на Украину, собственные граждане все чаще сталкиваются с кризисом жизни. Крупнейший профсоюз Германии объявил о всеобщей забастовке в общественном транспорте 27-28 февраля. В эти дни почти по всей стране остановятся автобусы, трамваи, метро. Миллионы пассажиров столкнутся с серьезными перебоями.
Таким образом профсоюз добивается улучшения условий труда для работников транспорта. Он требует сокращения рабочей недели, пересмотра графиков смен и расширения оплачиваемых перерывов.
Однако, по словам представителей профсоюза, переговоры почти не продвигаются, поэтому забастовки становятся единственным инструментом давления. Эта акция уже вторая за месяц. В прошлый раз транспорт встал по всей стране 2 февраля.