В Германии планируют ввести налог на сахар

Немцев отучат от сладкого, для этого планируют ввести налог на сахар. Соответствующий законопроект обещает инициировать в начале 2026 года премьер земли Шлезвиг-Гольштейн.

По словам чиновника, мера давно назрела: чрезмерное потребление сахара приводит к росту диабета, ожирения и кариеса.