В Германии планируют ввести налог на сахар
Автор:Редакция news.by
Немцев отучат от сладкого, для этого планируют ввести налог на сахар. Соответствующий законопроект обещает инициировать в начале 2026 года премьер земли Шлезвиг-Гольштейн.
По словам чиновника, мера давно назрела: чрезмерное потребление сахара приводит к росту диабета, ожирения и кариеса.
Недавнее исследование Greenpeace показало, что данные заболевания и их лечение обходятся бюджету Германии в 12 млрд евро ежегодно. Благодаря новому налогу Берлин часть этих денег сможет сэкономить.