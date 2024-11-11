В Германии планируют ввести запрет на использование пиротехники. Соответствующую петицию накануне поддержали свыше миллиона жителей страны. Такие меры предлагают в связи с тем, что участились случаи травм и гибели людей.

Так, во время новогодних праздников в нескольких регионах ФРГ погибли как минимум 5 человек, десятки пострадали. Подобные запреты планируют и на уровне ЕС.