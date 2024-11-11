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В Германии планируют ввести запрет на использование пиротехники
В Германии планируют ввести запрет на использование пиротехники. Соответствующую петицию накануне поддержали свыше миллиона жителей страны. Такие меры предлагают в связи с тем, что участились случаи травм и гибели людей.
Так, во время новогодних праздников в нескольких регионах ФРГ погибли как минимум 5 человек, десятки пострадали. Подобные запреты планируют и на уровне ЕС.
Не исключается и ужесточение пограничного контроля, поскольку главными поставщиками запрещенных в ряде стран типов фейерверков являются Польша и Чехия. Речь идет о так называемых шаровых бомбах. Именно они стали главной причиной значительных разрушений, которые произошли в Берлине. Там, напомним, по итогам столкновений с полицией были арестованы около 400 человек. Пострадали 30 стражей порядка.
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