В Германии по итогам 2025 года ожидается падение производства на 2 %
Автор:Редакция news.by
Экономика Германии находится "в состоянии свободного падения" и переживает самый глубокий кризис с момента существования ФРГ. На это пожаловался президент Федерального объединения немецкой промышленности Петер Ляйбингер.
По его словам, правительство реагирует недостаточно решительно, чтобы исправить ситуацию, а прогнозы остаются неутешительными. По итогам 2025 года ожидается падение производства на 2 %, что станет четвертым годом подряд снижения промышленного производства.
Ранее немецкие СМИ на этом фоне писали, что ФРГ потратила на помощь Украине свыше 50 млрд евро. А в Европарламенте отмечали, что немецкая промышленность потеряла более 100 тыс. рабочих мест за 3 года.