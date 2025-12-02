В Германии по итогам 2025 года ожидается падение производства на 2 %

Экономика Германии находится "в состоянии свободного падения" и переживает самый глубокий кризис с момента существования ФРГ. На это пожаловался президент Федерального объединения немецкой промышленности Петер Ляйбингер.

По его словам, правительство реагирует недостаточно решительно, чтобы исправить ситуацию, а прогнозы остаются неутешительными. По итогам 2025 года ожидается падение производства на 2 %, что станет четвертым годом подряд снижения промышленного производства.