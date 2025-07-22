В Германии предложили призывать водителями женщин и пенсионеров в случае военных действий

В Германии предлагают призывать женщин и пенсионеров в случае военных действий на вакансии водителей грузовиков.

Как пишет Bild, в условиях военного конфликта стране может понадобиться дополнительно 400 тысяч водителей.

И без таких мер Германия не сможет обеспечить надежную перевозку грузов для армии и мирного населения в условиях кризиса. Уже сейчас в стране не хватает около 100 тыс. водителей.