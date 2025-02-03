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В Германии прошли акции против ужесточения миграционной политики
В Берлине прошли протесты против ужесточения миграционной политики.
По данным немецкой полиции, около 160 тыс. человек приняли участие в акции против решения оппозиционного Христианско-демократического союза проголосовать за проект жестких иммиграционных реформ совместно с правой партией "Альтернатива для Германии".
Несмотря на то, что инициатива лидера ХДС Фридриха Мерца была отклонена, на него ополчились даже вчерашние сторонники.
Отметим, демонстрация прошла незадолго до парламентских выборов, назначенных на 23 февраля.