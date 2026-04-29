В Германии растет число отказавшихся от военной службы
Автор:Редакция news.by
В Германии резко выросло число отказавшихся от военной службы. По сообщениям СМИ, в первые месяцы года подано более 2600 заявлений, это уже более двух третей от показателя за весь 2025 год. Если тенденция сохранится, к концу года число отказников может превысить 10 тыс., что станет рекордом с момента отмены обязательного призыва в 2011 году.
Поводом стали дискуссии о возврате обязательной службы, а также новая военная реформа, которая обязывает мужчин пройти анкетирование и медосмотр для оценки годности, а также предусматривает увеличение численности бундесвера.
Отказ от несения военной службы по соображениям совести прописан в Конституции ФРГ.