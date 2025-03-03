В Германии совершен наезд на прохожих - погибли 2 человека

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После того как автомобиль въехал в толпу людей в центре немецкого города Мангейм, погибли 2 человека, еще 25 получили ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Bild.

Отмечается, что среди 25 пострадавших как минимум 15 человек получили тяжелые травмы. В центре Мангейма проводится крупная полицейская операция, пишут немецкие СМИ. Из-за этого могут возникнуть перебои с движением транспорта. Полиция попросила граждан избегать центра города.