3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
В Германии средь бела дня ограбили банк: преступники распылили неизвестное вещество
Автор:Редакция news.by
Дерзкое ограбление банка в Германии. Трое неизвестных посреди дня проникли в хранилище Volksbank в городке Штур. Преступникам удалось зайти и выйти незамеченными.
Инцидент произошел во время обеденного перерыва: грабители спустились через световую шахту в подвал, вскрыли 14 сейфовых ячеек и при этом распылили неизвестное вещество, которое вызвало недомогание у сотрудников.
О преступлении узнали только после - когда персонал почувствовал симптомы и начались поиски их причины. Ущерб пока неясен, полиция ведет поиск.