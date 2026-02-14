В Германии средь бела дня ограбили банк: преступники распылили неизвестное вещество

Дерзкое ограбление банка в Германии. Трое неизвестных посреди дня проникли в хранилище Volksbank в городке Штур. Преступникам удалось зайти и выйти незамеченными.



Инцидент произошел во время обеденного перерыва: грабители спустились через световую шахту в подвал, вскрыли 14 сейфовых ячеек и при этом распылили неизвестное вещество, которое вызвало недомогание у сотрудников.



О преступлении узнали только после - когда персонал почувствовал симптомы и начались поиски их причины. Ущерб пока неясен, полиция ведет поиск.