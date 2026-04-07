В Германии стоимость дизеля превысила 2,5 евро за литр

Стоимость топлива в ФРГ, несмотря на меры властей, достигла нового рекорда. Стоимость литра самого доступного бензина дошла до почти 2,2 евро, а дизеля - превысила 2,5 евро.

Правило полудня, когда цены обновляются раз в день, не помогает. При этом министр экономики ФРГ выступает против налоговых льгот на заправках, ограничения скорости и снижения платы за транспортные средства.

Тем временем в Австрии дизель чуть дешевле, но это не единственная проблема. Поставщики отказываются продавать топливо "независимым" заправкам. Из-за резкого колебания рассчитать точную стоимость практически невозможно, а потому первые небольшие АЗС уже на грани закрытия.