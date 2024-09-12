3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Германии теперь можно каждый год менять пол и имя без справок, суда и операций
Теперь немцы могут менять свой пол и имя каждый год всего за 25 евро без необходимости обращаться в суд, делать операцию или получать психиатрическое заключение.
В Германии с 1 ноября вступил в силу закон о самоопределении. Согласно ему, взрослые могут изменить пол, подав простое заявление в ЗАГС, подростки от 14 лет и старше также могут подать собственное заявление, но требуется согласие взрослых, в случае детей до 14 лет заявление подается родителями.
Причем у немцев четыре варианта выбора пола: мужской, женский, "другой" или вообще без указания пола.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов