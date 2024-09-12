В Германии теперь можно каждый год менять пол и имя без справок, суда и операций

Теперь немцы могут менять свой пол и имя каждый год всего за 25 евро без необходимости обращаться в суд, делать операцию или получать психиатрическое заключение.

В Германии с 1 ноября вступил в силу закон о самоопределении. Согласно ему, взрослые могут изменить пол, подав простое заявление в ЗАГС, подростки от 14 лет и старше также могут подать собственное заявление, но требуется согласие взрослых, в случае детей до 14 лет заявление подается родителями.