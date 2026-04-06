В Германии требуют отставки министра обороны
Автор:Редакция news.by
В Германии требуют отставки министра обороны. Поводом послужила поправка к закону о модернизации военной службы.
В партии Союз Сары Вагенкнехт отмечают: тот факт, что мужчинам приходится получать от бундесвера разрешение на отъезд за границу, напоминает времена ГДР и Берлинской стены. Это не имеет ничего общего с демократией.
Политики уверены, постановление доказывает, что правительство Фридриха Мерца уже приняло решение о возобновлении призыва и готовит страну к большой войне. В стране призывают к проведению референдума по этому вопросу.
С 1 января 2026 года все немецкие мужчины от 17 до 45 лет обязаны получать разрешение, если хотят покинуть страну на срок более 3 месяцев.