В Германии требуют отставки министра обороны. Поводом послужила поправка к закону о модернизации военной службы.

В партии Союз Сары Вагенкнехт отмечают: тот факт, что мужчинам приходится получать от бундесвера разрешение на отъезд за границу, напоминает времена ГДР и Берлинской стены. Это не имеет ничего общего с демократией.

Политики уверены, постановление доказывает, что правительство Фридриха Мерца уже приняло решение о возобновлении призыва и готовит страну к большой войне. В стране призывают к проведению референдума по этому вопросу.