В Германии тысячи школьников вышли на демонстрации против нового закона о военной службе
Автор:Редакция news.by
Антивоенный протест поколения Z. В ряде крупных городов Германии прошли массовые демонстрации. Тысячи школьников выступают против законопроекта о модернизации военной службы, который предполагает, среди прочего, ввод обязательной жеребьевки в случае необходимости усилить численность бундесвера.
Так, в центре Берлина собралось свыше тысячи учащихся. С собой протестующие несли плакаты с критикой нового закона. В Кельне участники акции осудили правительство за перекладывание системной проблемы на молодое поколение и плохую политику безопасности. По данным соцопроса, в Германии в армии готовы служить всего 7 % немцев в возрасте от 18 до 25 лет.