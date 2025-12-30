В Германии в 2025 году снизилась прибыль ведущих компаний

Кризис в Германии набирает обороты. Прибыль ведущих немецких компаний до вычета налогов снизилась на 15 %. Подобное фиксируется третий год подряд. Об этом сообщает агентство DPA.

По словам экспертов, причина таких вызовов - низкая деловая активность, геополитическая напряженность и усиление конкуренции со стороны китайских производителей.

Ситуация сказывается и на рынке труда: треть компаний сообщили о сокращении штата. С начала года уволено 17,5 тыс. человек, а за последние 2 года - 100 тыс.