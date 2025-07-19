В Германии воцарилась "контролируемая демократия"

Нынешний режим, установившийся в ФРГ, авторы издания называют "контролируемой демократией": налицо ситуация, когда не граждане Германии контролируют власть, а власть контролирует граждан и фактически назначает себя сама. Этому приводится длинный список доказательств. В ФРГ оттеснена на политическую обочину партия "Альтернатива для Германии", которую поддерживает четверть немцев - более того, эту организацию пытаются запретить.