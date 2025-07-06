В Германии возвращаются ко всеобщей воинской повинности

В Германии до конца лета будет восстановлена всеобщая воинская повинность. Соответствующий закон, заявил министр обороны, представят парламенту уже в ближайшие дни, и военные не сомневаются в его поддержке депутатами.



Обязательной станет шестимесячная воинская служба. Власти планируют увеличить численность немецкой армии более чем в 2,5 раза - с нынешних 100 тыс. до 260 тыс. Ремилитаризация Германии - часть процесса перевода Евросоюза на военные рельсы. На эти цели в ближайшие годы ЕС планирует потратить до триллиона евро.