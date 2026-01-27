Киев должен будет вернуть потраченные на него деньги и заплатить за ремонт "Северных потоков". Лидер партии "Альтернатива для Германии" озвучила требования, которые ее правительство предъявит Украине в случае победы на выборах. Политик раскритиковала текущую политику Берлина в отношении Киева. Она считает, что страна, виновная в подрыве "Северного потока", не может быть другом Германии.

Алиса Вайдель, лидер "Альтернативы для Германии":

"Мы инвестировали в них 70 млрд евро, поставили им столько вооружений. Фридрих Мерц даже поднял вопрос об отправке немецких солдат. Как он мог настолько позабыть историю?! Немецкие танки против России? Серьезно? Как можно было додуматься до такого? Кому вообще могло такое прийти в голову? Повторяю, мы потребуем вернуть нам потраченные миллиарды, не говоря о ремонте "Северного потока".

Сумму компенсации за "Северный поток" в "АдГ" оценивают в 15 млн евро. В рамках расследования по делу о диверсии на газопроводах в Европе были арестованы двое украинцев. Западная пресса писала, что операцию якобы санкционировал экс-главком Залужный.