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В Германии женщина получила штраф в 7,5 тыс. евро за превышение скорости
Жительница немецкого города Кельн столкнулась с шокирующим штрафом в размере 7,5 тыс. евро за превышение скорости на 20 км/ч, сообщает газета Bild.
Инцидент произошел в начале марта на автомагистрали A555, где женщина разогналась до 120 км/ч при установленном ограничении в 100 км/ч.
Согласно письму из городского управления по штрафам, автомобилистке предписано выплатить 7,5 тыс. евро, а также дополнительные 25 евро комиссии и 3,5 евро издержек, что в сумме составляет 7528,5 евро.
Для сравнения, стандартный штраф за превышение скорости на 20 км/ч за пределами населенного пункта в Германии составляет 60 евро, а в случае преднамеренного нарушения - 120 евро.
Издание Bild предполагает, что в данном случае могла произойти ошибка, однако городские власти отказались комментировать ситуацию. Специалист по дорожному праву пояснил, что автомобилистка может оспорить штраф, подав апелляцию в течение двух недель с момента получения уведомления. Возражение можно оформить письменно, онлайн или по телефону, в зависимости от правил федеральной земли. Если же срок подачи апелляции истечет, штраф станет окончательным.
Другие случаи получения автовладельцами ошибочных штрафов
- В 2017 году житель Италии получил счет на 108 тыс. евро за неправильную парковку. Оказалось, что система автоматически начисляла штрафы за один и тот же случай в течение нескольких лет из-за сбоя в базе данных.
- В 2019 году в Канаде водителю выписали штраф за превышение скорости, зафиксированное якобы на скорости 800 км/ч. Ошибка произошла из-за сбоя в работе радара, который неверно интерпретировал данные.
- В 2021 году жительница Великобритании получила штраф за превышение скорости, совершенное автомобилем с идентичным номером, но в другом городе. Ошибка была связана с путаницей в регистрационных данных.
- В США в 2020 году водитель получил уведомление о штрафе за "нарушение скоростного режима", зафиксированное камерой, которая приняла тень от его машины за другой автомобиль.