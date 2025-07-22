В Германии женщина получила штраф в 7,5 тыс. евро за превышение скорости

Приборная панель автомобиля, показывающая скорость 120 км/ч news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f213c452-e697-41e2-8a65-31e0418dffa0/conversions/e8f42d28-6c29-4fc7-812a-18abca7a9f01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f213c452-e697-41e2-8a65-31e0418dffa0/conversions/e8f42d28-6c29-4fc7-812a-18abca7a9f01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f213c452-e697-41e2-8a65-31e0418dffa0/conversions/e8f42d28-6c29-4fc7-812a-18abca7a9f01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f213c452-e697-41e2-8a65-31e0418dffa0/conversions/e8f42d28-6c29-4fc7-812a-18abca7a9f01-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жительница немецкого города Кельн столкнулась с шокирующим штрафом в размере 7,5 тыс. евро за превышение скорости на 20 км/ч, сообщает газета Bild.

Инцидент произошел в начале марта на автомагистрали A555, где женщина разогналась до 120 км/ч при установленном ограничении в 100 км/ч.

Согласно письму из городского управления по штрафам, автомобилистке предписано выплатить 7,5 тыс. евро, а также дополнительные 25 евро комиссии и 3,5 евро издержек, что в сумме составляет 7528,5 евро.

Для сравнения, стандартный штраф за превышение скорости на 20 км/ч за пределами населенного пункта в Германии составляет 60 евро, а в случае преднамеренного нарушения - 120 евро.

Издание Bild предполагает, что в данном случае могла произойти ошибка, однако городские власти отказались комментировать ситуацию. Специалист по дорожному праву пояснил, что автомобилистка может оспорить штраф, подав апелляцию в течение двух недель с момента получения уведомления. Возражение можно оформить письменно, онлайн или по телефону, в зависимости от правил федеральной земли. Если же срок подачи апелляции истечет, штраф станет окончательным.

Другие случаи получения автовладельцами ошибочных штрафов

В 2017 году житель Италии получил счет на 108 тыс. евро за неправильную парковку. Оказалось, что система автоматически начисляла штрафы за один и тот же случай в течение нескольких лет из-за сбоя в базе данных.

В 2019 году в Канаде водителю выписали штраф за превышение скорости, зафиксированное якобы на скорости 800 км/ч. Ошибка произошла из-за сбоя в работе радара, который неверно интерпретировал данные.

В 2021 году жительница Великобритании получила штраф за превышение скорости, совершенное автомобилем с идентичным номером, но в другом городе. Ошибка была связана с путаницей в регистрационных данных.