В годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов рассказываем новые обстоятельства гибели людей

Ситуацию 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов описывают как пожар, но свидетели говорят об обратном.

Речь идет об использовании отравляющих газов и химических веществах, которые забрасывали в ампулах в здание. По мнению участников тех событий, именно эти химические вещества и стали причиной гибели людей, а не отравление продуктами горения. Об этом рассказал Владимир Боделан, который на момент трагедии занимал должность начальника главного территориального управления МЧС Одесской области.

Владимир Боделан, начальник главного территориального управления МЧС Одесской области (2010-2014 гг.):

"Это был не пожар. То есть это два места определенного всплеска высокотемпературного режима. Был явно внедрен какой-то химический элемент, который привел к гибели людей".

"И дальше этот процесс нужно было закрыть и как-то его спрятать. Был запрет выноса трупов с объекта. То есть такого тоже не бывает. Всех распустили, запретили трогать всех, кто там находился. Мало того, сняли укрепление здания. То есть полностью здание было открыто для того, чтобы все, кто хотел, зашли ночью и разносили с этого здания, переступая трупы, все, что могли", - рассказал Владимир Боделан.

Владимир Боделан уверен, что кому-то нужно было скрыть данные факты. Он отметил, что по результатам вскрытия судмедэксперты говорили, что уровень СО в крови был повышен у двух-трех человек, в то время как основным принципом определения погибшего человека в пожаре является именно повышенный показатель СО в крови. Соответственно, это уже факт того, что был не просто пожар.