В городах мира проходят митинги в поддержку Венесуэлы

Военная интервенция США вызвала волну протестов в разных городах мира. В Каракасе люди собрались на масштабный митинг в поддержку законно избранного президента Мадуро. Тысячи участников направились ко дворцу Мирафлорес с требованиями освободить лидера и его супругу.

Протесты против действий Вашингтона проходят в Аргентине и Мексике. Не остались в стороне и жители Европы - массовые акции были организованы в швейцарском Берне и испанском Мадриде.

Широкую критику вызвали действия Трампа и в самих США. Акции протеста прошли в Вашингтоне у Белого дома и на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Также люди собрались у бруклинской тюрьмы, где содержится Мадуро. Толпа скандирует "Мы не будем платить за войну". Участники заявляют, что решение Трампа противоречит не только международному законодательству, но и закону самих США.